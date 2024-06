11 apeluri pentru proiectele etapizate in cadrul Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat marti, 18 iunie 2024, 11 apeluri de proiecte etapizate.Perioada de depunere a proiectelor:* 26 iunie 2024, ora 08:00;* 17 iulie 2024, ora 14:00.Pregatirea cererilor de finantare se va realiza in baza documentelor publicate pe site-ul programului intrucat sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite vizibilitatea ... citește toată știrea