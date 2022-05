11 din cele 16 Programe Operationale aferente perioadei 2021-2027, avizate

Guvernul Romaniei a avizat in sedinta de astazi inca sase Programe Operationale din cele 16 prin care Romania poate atrage investitii de aproximativ 31 de miliarde euro din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027. In total, valoarea celor 11 Programe avizate pana acum in intervalul 6-30 mai 2022 se ridica la aproximativ 21 miliarde de euro.Documentele care vor fi transmise oficial Comisiei Europene sunt cele aferente PO Transport (POT) cu o alocare de 4,75 miliarde euro, PO ... citeste toata stirea