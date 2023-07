Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi, sunt disponibile 158 locuri de munca.Cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru:operator confectioner confectii textile- 40;muncitor necalificat - 31;manipulant marfuri- 30;agent de paza - 10;specialist marketing - 4 ;inginer in industria alimentara- 4;economist in economie generala- 1;asistent medical ... citeste toata stirea