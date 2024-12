2024, anul cu cea mai mica oferta de job-uri pentru strainatate din ultimii 5 ani

21.000 de locuri de munca pentru strainatate au fost postate in 2024 pe eJobs, numarul reprezentand doar 8,2% din totalul de joburi disponibile in acest an. Comparativ cu 2023, se inregistreaza o scadere de 21%, iar raportat la situatia ultimilor 5 ani, cele 21.000 de joburi marcheaza cel mai scazut nivel al ofertei de locuri de munca pentru strainatate din intervalul 2019-2024.Angajatorii care au venit cu cele mai multe oferte pentru candidatii interesati sa lucreze in afara tarii au fost ... citește toată știrea