240 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 240 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Belgia - 95 de locuri de munca: muncitor necalificat in agricultura (lucratorii in activitati din pepiniera: taiere copaci, etc.), muncitor necalificat in agricultura (lucratorii care recolteaza legume in aer liber: conopida, praz), muncitor necalificat in agricultura (lucratori care culeg fructe moi/ fructe de padure), muncitor necalificat in agricultura ... citeste toata stirea