Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 248 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Polonia - 120 locuri de munca pentru: montator constructii; reprezentant vanzari; director vanzari; soferi de autobuz;Belgia - 36 locuri de munca pentru: muncitor necalificati in agricultura; tehnician dentar;Letonia - 30 locuri de munca pentru: sudor;Germania - 24 locuri de munca pentru: tehnician in mecatronica auto (carosier auto); muncitor in ... citeste toata stirea