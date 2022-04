33 milioane de euro, fonduri europene, platite catre beneficiarii PNDR

Beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR) au primit in conturi, in perioada 8 - 14 aprilie 2022, o noua transa de bani, in valoare totala de peste 33 milioane de euro (33.349.271 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile realizate in mediul rural, prin intermediul PNDR, dar si pentru angajamentele aferente masurilor de mediu si clima.Astfel, pentru fermierii, procesatorii, antreprenorii si autoritatile locale care implementeaza proiecte ... citeste toata stirea