354 de antreprenori vor primi sprijin financiar pentru investitii neagricole in zone rurale

Agentia pentru Finantarea Investitiilor a publicat Raportul de selectie lunar aferent primei etape (29 octombrie - 29 noiembrie 2021) a sesiunii submasurii 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, din cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020.In perioada mentionata, in urma procesului de evaluare si de selectie, 354 de proiecte de investitii au fost selectate pentru finantare cu fonduri nerambursabile in valoare totala de 24,7 milioane, pentru ... citeste toata stirea