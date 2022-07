385 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 385 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Belgia - 155 locuri de munca pentru: muncitor necalificat in agricultura;Olanda - 89 locuri de munca pentru: culegator capsuni; culegator fructe; muncitor in pepiniera de flori in sera; culegator zmeura; legumicultor;Norvegia - 53 locuri de munca pentru: muncitor in productie; sticlar/ slefuitor sticla; sticlar/ artiza sticla; manager instalatii sanitare; ... citeste toata stirea