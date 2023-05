44,5% dintre participantii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca au nevoie sa isi suplimenteze veniturile lunare, motiv pentru care au un al doilea job. Dintre acestia, 29,5% lucreaza, concomitent, in doua parti, de luni pana vineri, 11,2% au un job full time de luni pana vineri si unul part time in weekend, 11,6% adauga, ocazional, proiecte extra, atunci cand au nevoie de bani in plus, iar 3,8% lucreaza doar part time, insa in mai multe locuri."Nu este o surpriza faptul ... citeste toata stirea