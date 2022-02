568 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 568 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Germania - 252 locuri de munca pentru: taietor de carne si lucrator in productie;Danemarca - 165 locuri de munca pentru:lucratori in agricultura;Norvegia - 80 locuri de munca pentru: schelar; mecanic auto; tamplar; betonist; sofer autobuz;Finlanda - 27 locuri de munca pentru: mecanic caroserie auto; muncitor asamblare; muncitor in industria alimentara; ... citeste toata stirea