7 din 10 angajatori vor oferi angajatilor beneficii cu ocazia sarbatorilor pascale

71,2% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs spun ca vor oferi anul acesta, cu ocazia sarbatorilor de Paste, beneficii extra angajatilor din companie. 22% nu au alocat un buget in acest scop si nu vor oferi nimic, iar 6,8% inca nu au luat o decizie finala cu privire la acest subiect.Ca in fiecare an, primele in bani raman stimulentul pe care il vor primi cei mai multi dintre angajati, fiind mentionate in raspunsurile a 57,1% dintre angajatorii ... citește toată știrea