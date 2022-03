708 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 708 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Germania - 263 locuri de munca pentru: muncitor necalificat in constructii pentru infrastructura de transport din Germania; tehnician dentar; taietor de carne si lucrator in productie;Danemarca - 167 locuri de munca pentru: fierar betonist; lucrator in agricultura;Norvegia - 99 locuri de munca pentru: operator CNC pentru masini mari Mazak Integrex; chelner; ... citeste toata stirea