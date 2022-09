A doua zi de crestere a cursului euro

In ultimele aproape doua luni, leul s-a apreciat cu circa 2,6% fata de euro, evolutie care a culminat cu scaderea cursului lunea aceasta pana la 4,8215 lei, nivel comparabil cu cel din martie 2020.Aceasta tendinta a semnalizat marti ca s-a incheiat astfel ca media de la jumatatea acestei saptamani a urcat la 4,8580 lei, intr-o sedinta in care pretul monedei unice a urcat de la 4,843 lei, la deschidere, pana la 4,865 lei.Evolutia a pus in umbra datele publicate de INS care arata ca in primul ... citeste toata stirea