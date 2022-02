A fost aprobat Ordinul privind Masura 14 "Bunastarea animalelor" din cadrul PNDR 2014 - 2020

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 15 - 28 februarie 2022, pot depune la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) cererile de plata pentru Masura 14 "Bunastarea animalelor", ce contine doua pachete: a) - plati in favoarea bunastarii porcinelor si b) - plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR 2014 - 2020.Ca element de noutate, cererea de plata poate fi completata online cu posibilitatea de a fi semnata ... citeste toata stirea