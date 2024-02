A fost aprobata schema de ajutor de stat "Creditul Fermierului"

In sedinta Guvernului din 08 februarie 2024 a fost adoptata Ordonanta de urgenta privind aprobarea schemei de ajutor de stat Creditul Fermierului, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.Prezentul act normativ vizeaza cresterea accesului la finantare pentru fermieri, prin instituirea unei scheme de ajutor de stat "Creditul Fermierului", prin care MADR acorda un ajutor de stat, sub forma de grant, care acopera componenta de dobanda, reprezentand partea de ROBOR la ... citește toată știrea