A fost lansat cel de-al treilea apel de proiecte pentru Centrele comunitare integrate!

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat joi, 3 martie 2022, Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/3/7 regiuni, din cadrul Axei prioritare 8 - "Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale", Prioritatea de investitii 8.1 - "Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ... citeste toata stirea