A sasea sedinta consecutiva de depreciere a cursului euro

Moneda nationala a ramas cea mai stabila din regiune fata de euro, in timp ce dolarul si francul elvetian au cunoscut cresteri ale cursului. Marti, cursul euro a scazut de la 4,9671 la 4,9665 lei, iar tranzactiile se realizau in culoarul 4,965 - 4,967 lei, fiind a sasea sedinta consecutiva de apreciere pentru leu. O medie mai mica a fost inregistrata in data de 30 octombrie.In ultimele saptamani, BNR a anuntat aproape zilnic faptul ca nu au fost realizate tranzactii in piata monetara. Aceasta ... citește toată știrea