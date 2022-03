A treia zi consecutiva de apreciere pentru leu

Rezerva Federala americana a decis miercuri, la finalul sedintei de politica monetara, la mai bine de trei ani dupa ultima hotarare asemanatoare, sa majoreze dobanda sa cheie cu un sfert de punct procentual la 0,25 - 0,50%. Masura fusese luata deja in calcul de piete, ceea ce a provocat cresterea plasamentelor in active considerate riscante.Moneda nationala a profitat de aceasta evolutie iar cursul euro a scazut in a treia sedinta consecutiva de la 4,9476 la 4,9461 lei, minim al ultimelor ... citeste toata stirea