ADR Sud Muntenia | Andreea Mirela Tache, premiata in cadrul Galei "Femeia - manager de succes"

Miercuri, 6 martie 2024, a avut loc la Pitesti, Gala "Femeia - manager de succes", organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Arges. Evenimentul este un gest de recunoastere la adresa efortului pe care femeia il face pentru a reusi in lumea afacerilor. Astfel, Andreea-Mirela Tache, directorul Cabinetului Directorului General, in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, a primit o Diploma de excelenta acordata in semn de apreciere si recunostinta ... citește toată știrea