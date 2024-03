ADR Sud-Muntenia, premiata la "Gala Nationala a Antreprenoriatului Feminin"

Vineri, 1 martie 2024, a avut loc la Targu Mures, "Gala Nationala a Antreprenoriatului Feminin", organizata la initiativa Organizatia Femeilor Antreprenor din Romania din Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (OFA UGIR), filiala Mures.Evenimentul a reprezentat un moment important de apreciere si valorizare a femeilor antreprenor, care cred in construirea unui viitor mai bun prin implicarea proprie si activa in dezvoltarea economiei romanesti.Astfel, in cadrul evenimentului, Gabriela ... citește toată știrea