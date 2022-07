AFIR | 183 de fermieri si procesatori selectati pentru finantare cu peste 154 de milioane de euro

Agentia pentru Finantarea Investitiilor a publicat lista viitorilor beneficiari ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 care au solicitat finantare in etapa a III-a, 2022, a submasurii 4.1 (pachetul 4.1.5), in etapa a III-a, 2022, a submasurii 4.2 (plante proteaginoase) si in etapa a III-a, 2022, a submasurii 6.3 (zona montana).In urma procesului de evaluare si de selectie a cererilor de finantare depuse online in cea de-a treia etapa a sesiunii deschise pentru submasura 4.1 ... citeste toata stirea