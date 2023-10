Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat conditiile accesarii fondurilor disponibile pentru procesatori privind finantarea acordata prin Programul national de dezvoltare si sustinere a industriei alimentare INVESTALIM.Ghidul solicitantului si anexele aferente acestuia se regasesc pe pagina oficiala a Agentiei, www.afir.ro, in pagina dedicata schemei de ajutor de stat - click aici pentru acces direct in pagina. In baza acestor documente potentialii beneficiari pot demara ... citeste toata stirea