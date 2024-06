AFIR a publicat conditiile accesarii fondurilor europene pentru achizitia simpla de utilaje agricole

In vederea lansarii sesiunii de depunere a solicitarilor de finantare, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficiala de internet, www.afir.ro, versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole", componenta 4.1.1. prin care se finanteaza achizitii simple de utilaje agricole.In cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distincta proiectele incadrate ca achizitii de utilaje agricole pentru ... citește toată știrea