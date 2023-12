In vederea lansarii sesiunilor de primire a cererilor de finantare pentru investitii in sectorul zootehnic si in unitati de procesare a produselor agricole si pomicole, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat in data de 4 decembrie 2023 versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru DR-20 Investitii in sectorul zootehnic si pentru DR-22 Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole. Ambele interventii sunt finantate prin Planul ... citeste toata stirea