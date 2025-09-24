Editeaza

AFIR deschide sesiunea de depunere a cererilor pentru decontarea primelor de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor

Sursa: Arena
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 15:47
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta deschiderea sesiunii de primire a cererilor de finantare pentru submasura 17.1 "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020.

Sesiunea este deschisa in perioada 25 septembrie, ora 9.00 - 12 octombrie 2025, ora 16.00, fara posibilitatea de prelungire. Sesiunea va avea o alocare financiara care se ridica la un total de 8,8 milioane de euro (8.771.987 euro), ...citește toată știrea

