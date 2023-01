AFIR | Fonduri de 400 de milioane de euro pentru antreprenorii care au investit in mediul rural

Antreprenorii care au investit in satul romanesc au primit in perioada 2015 - 2022 sprijin pentru infiintarea si pentru dezvoltarea de activitati neagricole prin intermediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Finantarea a fost acordata prin submasurile 6.2 si 6.4 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020.Dintre investitiile eligibile care au primit finantare prin submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, amintim: ... citeste toata stirea