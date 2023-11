Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta lansarea sesiunii de primire a solicitarilor de finantare prin interventia DR-37 Transfer de cunostinte din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023 - 2027 (PS PAC 2027) in perioada 20 noiembrie, ora 09:00 - 22 martie 2024, ora 16:00.Alocarea stabilita pentru aceasta sesiune este in valoare de 1.800.000 de euro. Fondurile alocate prin interventia DR-37 se acorda sunt sub forma unor costuri unitare standard, pentru ... citeste toata stirea