Agroinfo | A fost aprobat programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru 2023

In sedinta Guvernului din 28 decembrie 2022 a fost aprobata Hotararea care va reglementa programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate in primavara anului 2023.Cuantumul ajutorului de minimis va fi in valoare de 3.000 euro/1000 mp/beneficiar.Cererile se vor depune pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2023. Valorificarea productiei se va face pana la data de 30 iunie 2023, inclusiv.Ultima zi de depunere a documentelor justificative (copia rapoartelor fiscale de ... citeste toata stirea