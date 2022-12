Agroinfo | Programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate continua si in 2023

Marti, 13 decembrie 2022, MADR a postat in transparenta decizionala proiectul de Hotarare a Guvernului care va reglementa programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate in primavara anului 2023.Cuantumul ajutorului de minimis va fi in valoare de 3000 euro/1000 mp/beneficiar, iar resursele financiare alocate sunt in suma de 262.999.000 lei, reprezentand echivalentul a 53,142 milioane euro si se asigura din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe ... citeste toata stirea