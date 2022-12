Agroinfo | Propunere de modificare a OUG 157 din 2022 care instituie granturi destinate producatorilor agricoli afectati de seceta pedologica

In data de 5 decembrie 2022, MADR a postat in transparenta decizionala un proiect de Ordonanta de urgenta prin care se propune modificarea OUG 157 din 2022, ce a fost publicata in MO al Romaniei, Partea I, nr. 1.111 din 17 noiembrie 2022, prin care a fost instituita o schema de ajutor de stat sub forma de grant, in valoare totala de 365.638.260 lei, destinata producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2021 si au fost afectate de seceta pedologica in cursul anului 2022. ... citeste toata stirea