Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a realizat in luna iulie 2023, venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului in suma totala de 127,31 milioane lei, inregistrandu-se o crestere cu 32,76 milioane lei, fata de aceeasi perioada a anului 2022.Pe bugete,situatia veniturilor incasate se prezinta astfel:I.La bugetul de stat s-au incasat 57,78 milioane lei,cu 19,85 milioane lei mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2022, principalele impozite si taxe ... citeste toata stirea