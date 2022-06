AJFP Calarasi a colectat, in luna mai, venituri bugetare de 103,45 milioane lei

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a realizat in luna mai 2022 venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului in suma totala de 103,45 mil. lei din programul stabilit de ANAF, mai mult cu 14,90 mil.lei fata de aceeasi perioada a anului 2021.La nivelul AJFP Calarasi, situatia veniturilor colectate pe bugete, se prezinta astfel:- La bugetul de stat, s-au colectat 38,84 mil.lei, mai mult cu 8,11 mil. lei decat suma colectata in aceeasi perioada a anului ... citeste toata stirea