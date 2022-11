AJFP Calarasi a colectat, in primele 10 luni ale anului 2022, venituri bugetare de 978,75 milioane lei

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a realizat, in perioada ianuarie - octombrie 2022, venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului in suma totala de 978,75 milioane lei, mai mult cu 61,40 milioane lei fata de aceeasi perioada a anului 2021.La nivelul AJFP Calarasi, situatia veniturilor colectate pe bugete, se prezinta astfel:- La bugetul de stat, s-au colectat 384,58 milioane lei, mai mult cu 36,11 milioane lei decat suma colectata in aceeasi perioada ... citeste toata stirea