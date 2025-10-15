Editeaza

AJFP Calarasi a colectat, in primele 9 luni ale anului 2025, venituri bugetare de 1396,11 milioane lei

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:01
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a realizat in perioada ianuarie-septembrie a anului 2025, venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului in suma totala de 1396,11 milioane lei, inregistrandu-se o crestere cu 184,83 milioane lei, fata de aceeasi perioada a anului 2024.

Pe bugete, situatia veniturilor incasate se prezinta astfel:

I. La bugetul de stat s-au incasat 560,73 milioane lei,cu 83,35 milioane lei mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2024,

