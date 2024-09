AJFP Calarasi | Facilitati fiscale aplicabile in baza O.U.G. nr. 107/2024

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi informeaza contribuabilii cu privire la facilitatile fiscale aplicabile tututor categoriilor de debitori in baza O.U.G. nr. 107/2024 din 4 septembrie 2024 :Prevederi generale:a) facilitatile fiscale privind anularea de creante fiscale se aplica pentru toate categoriile de debitori ;b) facilitatile fiscale vizeaza, in principiu, obligatiile bugetare principale restante la data de 31 august 2024 ;c) facilitatile fiscale se refera la ... citește toată știrea