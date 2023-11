Avand in vedere afirmatiile din spatiul public cu privire la colectarea veniturilor bugetare, respectiv " (...) in fiecare luna, gradul de incasare si de colectare a fost mult mai prost, spre dezastruos.", prezentam situatia reala a incasarilor:Perioada ianuarie - octombrie 2023 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022Veniturile bugetare brute colectate au fost in suma de 346,48 mld.lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 11,9% (indice nominal), respectiv cu 36,84 mld.lei mai mult fata de ... citeste toata stirea