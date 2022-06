Analistii BT prognozeaza o medie anuala de 4,96 lei/euro

Ultimul raport lunar al Bancii Transilvania arata ca "intensificarea presiunilor inflationiste in acest an (spre cel mai ridicat nivel din 2004), pe fondul suprapunerii socurilor din sfera ofertei (inclusiv evolutiile din piata de energie) si consecintelor evenimentelor din Ucraina" vor obliga banca centrala sa continue procesul de inasprire a politicii sale monetare. In ceea ce priveste cursul euro/leu, analistii anticipeaza o medie anuala de "4,96 in 2022, 5,01 in 2023, respectiv 5,06 in ... citeste toata stirea