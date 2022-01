Analistii mizeaza pe cresterea la 5 lei/euro

Cursul euro/leu a fost stabil la jumatatea saptamanii, mentinandu-se in culoarul conturat in septembrie trecut. Euro a crescut insesizabil, de la 4,9440 la 4,9443 lei.Analistii care au participat la sondajul realizat in decembrie de CFA Romania anticipeaza deprecierea leului in cursul acestui an. Inceperea de catre BNR a procesului de inasprirea politicii sale monetare si intrarea fondurilor din PNRR au facut ca nivelul anticipatiilor sa se reduca fata de prognozele din noiembrie.Valoarea ... citeste toata stirea