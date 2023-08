Volatilitatea perechii euro/leu a fost redusa in perioada analizata, mult mai ample fiind evolutia monedei nationale fata de celelalte valute majore. Cursul euro a fluctuat intre 4,9345 si 4,9416 lei. Lunea aceasta, media a fost stabilita la 4,9358 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,935 - 4,939 lei, cu inchiderea pietei la 4,939 lei.La sfarsitul saptamanii trecute a fost publicat sondajul realizat luna trecuta in randul membrilor CFA Romania. Adancirea ... citeste toata stirea