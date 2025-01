Analistii vad euro la peste 5,08 lei in decembrie

Sondajul realizat in decembrie 2024 in randul membrilor CFA Romania a relevat efectul negativ pe care il pot avea tensiunile politice si evolutia economiei locale asupra inflatiei si cursului de schimb, iar indicatorul de incredere macroeconomica se mentine la un nivel scazut.Astfel, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni s-a situat la valoarea medie de 5,02%, ceea ce poate incetini normalizarea politicii monetare a BNR, a carei rata de referinta se afla in prezent la 6,5%. ... citește toată știrea