Angajatorii au inceput recrutarile pentru sarbatorile de Paste. Peste 15.000 de joburi din industrii precum retail, turism, industria alimentara sau entertainment au fost postate in ultima luna

Angajatorii se pregatesc pentru varful de activitate din preajma sarbatorilor pascale, moment care genereaza, in fiecare an nevoia de a extinde o parte dintre echipe. In acest sens, in ultima luna au fost postate peste 20.000 de joburi noi pentru domenii precum retail, servicii, industria alimentara, turism si HoReCa sau arts & entertainment. De altfel, primele patru domenii din aceasta lista se afla si in top 5 cei mai activi angajatori din ultima luna, depasind industrii precum call-center / ... citește toată știrea