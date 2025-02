Angajatorii incep sa pregateasca terenul pentru transparentizarea pietei salariilor - 40% din totalul joburilor postate anul acesta au avut salariul afisat in anuntul de angajare

Cu mai putin de un an si jumatate inainte ca piata salariilor sa devina in mod oficial transparentizata, angajatorii incep sa se pregateasca pentru momentul in care toate job-urile vor avea salariul specificat in anuntul de angajare. De la inceputul anului si pana acum, deja a fost inregistrata o crestere a numarului de job-uri pentru care angajatorii au afisat salariul. Astfel, incepand cu luna ianuarie, din cele 31.000 de pozitii postate de angajatori pe eJobs.ro, 40% au avut salariul ... citește toată știrea