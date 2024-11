Angajatorii s-au pregatit pentru Black Friday si pentru sarbatori: numarul total de joburi din piata a crescut cu peste 15% in ultima luna

Aproape 30.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul lunii octombrie, in crestere cu mai mult de 15% fata de luna septembrie, angajatorii pregatind echipele pentru cresterea volumului de activitate cu ocazia Black Friday si a sarbatorilor de iarna. Domeniile in care s-a vazut cea mai mare evolutie a angajarilor au fost turism, servicii, industria alimentara si transport / logistica (domeniu care include si business-urile de curierat).Astfel, numarul de joburi disponibile in turism a ... citește toată știrea