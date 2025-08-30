Editeaza

ANOFM | 3,19% - rata somajului inregistrat in luna iulie 2025

Sursa: Arena
Sambata, 30 August 2025, ora 12:54
16 citiri
La sfarsitul lunii iulie 2025, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,19%, mai mare decat cea din luna anterioara cu 0,03 pp. Numarul total de someri la finele lunii iulie 2025 a fost de 254.464 de persoane.

Din totalul somerilor inregistrati, 51.402 au fost someri indemnizati si 203.062 neindemnizati. Numarul somerilor indemnizati a crescut cu 869 de persoane, iar numarul somerilor neindemnizati a crescut cu 1.449 de persoane fata de luna precedenta.

Pe medii de rezidenta, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
CJCC | Invitatie la film: Familia Rose - 2D
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean ...
ANOFM | 3,19% - rata somajului inregistrat in luna iulie 2025
La sfarsitul lunii iulie 2025, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,19%, mai ...
ActualitateBusinessSportLife Show