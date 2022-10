APIA a dat startul platilor in avans pentru Campania 202

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi, 16.10.2022, a demarat Campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022.Cuantumurile pentru anul de cerere 2022 au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1209/2022 privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici ... citeste toata stirea