APIA a demarat autorizat la plata a beneficiarilor Interventiei DR 06 - "Bunastarea animalelor"

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a demarat autorizarea la plata a beneficiarilor care au depus Cereri de plata pentru interventia DR-06 - Bunastarea animalelor Pachet a) aEuro" Plati in favoarea bunastarii porcinelor si Pachet b) aEuro" Plati in favoarea bunastarii pasarilor, din cadrul Planului Strategic PAC 2023aEuro"2027.Suma totala autorizata pana la acest moment este in valoare de 87.066.180 euro, pentru un numar de 369 beneficiari, din care:- 28. ... citește toată știrea