APIA autorizeaza platile aferente schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal - Campania 2021

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi, 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal Campania 2021.Potrivit art. 1, alin (5), din Hotararea de Guvern nr. 621 din 12.05.2022 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021 - "Cuantumul pentru fiecare masura de sprijin cuplat in sectorul vegetal se calculeaza de catre APIA, prin ... citeste toata stirea