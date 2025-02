APIA da startul Campaniei de informare pentru primirea Cererilor de Plata in anul 2025

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza maine, 21 februarie, Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor de Plata in anul 2025, sub sloganul:'Depune la APIA Cererea de Plata in perioada 3 martie - 30 mai 2025!APIA, mereu alaturi de fermieri!'Astfel, zilnic in perioada 21 februarie - 16 martie 2025, Centrele judetene si locale APIA vor organiza sesiuni de informare invitand fermierii sa participe in numar cat mai mare pentru a le oferi ... citește toată știrea