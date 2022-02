APIA elibereaza adeverinte pentru solicitantii schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2022

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, de astazi, 16 februarie 2022, eliberarea de adeverinte pentru solicitantii schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2022. Actiunea se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr.207/14.02.2022 pentru completarea art.19 din Hotararea Guvernului nr.1179/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicata in Monitorul Oficial nr.152/15.02.2022.Pentru ... citeste toata stirea